Avrupa'da transfer kazanı kaynıyor! Furkan Bozoğlu aktardı işte Avrupa'nın en pahalı 10 güncel transferi | Transfer haberleri

Bir yandan EURO 2020 tüm hızıyla devam ederken diğer bir yandan da Avrupa'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Kulüpler yeni sezon takviyeleri için düğmeye çoktan bastı. Aspor muhabiri Furkan Bozoğlu Avrupa'nın en pahalı 10 güncel transferini aktardı. İşte haberin detayları...

Bir yandan EURO 2020 tüm hızıyla devam ederken diğer bir yandan da Avrupa'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Kulüpler yeni sezon takviyeleri için düğmeye çoktan bastı. Aspor muhabiri Furkan Bozoğlu Avrupa'nın en pahalı 10 güncel transferini aktardı. İşte haberin detayları...