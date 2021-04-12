Erman Toroğlu'ndan Erzurumspor - Beşiktaş maçı sonrası bomba açıklama: Bu sahada ancak inek otlar

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı. Cenk'in zemin sebebiyle sakatlandığını söyleyen A Spor yorumcusu Erman Toroğlu duruma tepki gösterdi. Toroğlu, "Ayıptır ya! Bu sahada ancak inek otlar" ifadelerini kullandı.