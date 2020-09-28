Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile Domagoj Vida kavga mı etti? Beşiktaş yönetiminden A Spor'a özel açıklama...

28.09.2020 00:12

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ie Domagoj Vida'nın kavga ettiği iddiası günmdeme bomba gibi düştü. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Domagoj Vida'nın kavga ettiği iddialarına yönelik A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Öte yandan siyah-beyazlı takımda Jeremain Lens'in süresiz kadro dışı bırakıldığı ve Hollandalı oyuncunun Douglas ve Isimat-Mirin gibi A takımdan uzak antrenman yapacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ie Domagoj Vida'nın kavga ettiği iddiası günmdeme bomba gibi düştü. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcu Domagoj Vida'nın kavga ettiği iddialarına yönelik A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Öte yandan siyah-beyazlı takımda Jeremain Lens'in süresiz kadro dışı bırakıldığı ve Hollandalı oyuncunun Douglas ve Isimat-Mirin gibi A takımdan uzak antrenman yapacağı öğrenildi. İşte detaylar...