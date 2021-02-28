Erman Toroğlu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını A Spor ekranlarında yayınlanan "Devre Arası" programında değerlendiren Erman Toroğlu, hakemi eleştirdi. Toroğlu, Trabzonspor iki top kaybetti faul çaldı bence faul değil. Sonra Nwakaeme bir top çaldı Serdar Aziz'den o da faul değil. Maçtan korkuyor" ifadelerini kullandı.