Erman Toroğlu Rusya - Türkiye maçının ilk yarısını yorumladı!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Rusya - Türkiye maçının ilk yarısının ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Adamlar aman aman futbol oynamıyorlar. Düz futbolculardan kurulu. Bizimkiler onlarda daha düzler. Bu yüzden onlar bizden fazla pozisyona girdiler. Oyunu kıramıyoruz. Rusya istediği gibi futbol oynuyor. Oyuncular koşuyor da nereye koşuyor. Rusya Milli Takımı'nın aman aman bir top tekniği yok. Rusya fazla bir şey oynamıyor. Ama biz hiçbir şey oynamıyoruz." şeklinde konuştu.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Rusya - Türkiye maçının ilk yarısının ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Adamlar aman aman futbol oynamıyorlar. Düz futbolculardan kurulu. Bizimkiler onlarda daha düzler. Bu yüzden onlar bizden fazla pozisyona girdiler. Oyunu kıramıyoruz. Rusya istediği gibi futbol oynuyor. Oyuncular koşuyor da nereye koşuyor. Rusya Milli Takımı'nın aman aman bir top tekniği yok. Rusya fazla bir şey oynamıyor. Ama biz hiçbir şey oynamıyoruz." şeklinde konuştu.