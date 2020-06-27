Erman Toroplu, A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu, Toroğlu, "MHK, gözlemci, hakem, teknik direktör, futbolcu. Kim ve kimler kul hakkı yiyorlarsa Allah belalarını ve cezalarını versin. Bu akşam ben pozisyon falan konuşmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi: "Kim kul hakkı yiyorsa..."
27.06.2020 22:39
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