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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023, 22:04 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023, 22:05

Erman Toroğlu dev derbi sonrası oyuncuları eleştirdi! "Paranızı çaldılar"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide 0-0 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu sahadaki oyuncuları eleştirdi. Toroğlu, "Rezalet bir maç seyrettim. Maça gidip izleseydim parayı helal etmezdim. Arkadaşlarım Almanya'dan geldi. Baba ve kız bilet aldı. Kale arkasında bilet 1000 TL. Karaborsa da ise 10000 TL. Karaborsacılar için çok iyi maç oldu. Çok para kazanmışlar. Kötü bir maç oldu ama herkes memnun. Bu tip art niyetli oyuncuların olduğu yerde oynatayım dersen bunlar birbirlerine yumruk atar. Bu maçı rosto gibi keserim. Maçı durdururum. Siz seyirciler verdiğiniz parayı yok sayarsınız. Maça 90 dakikalık para verdiniz, 45 dakika izlediniz. Sizin paranızı çaldılar. Keyfinizi aldılar." dedi.

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