A Spor yorumcusu Emre Bol, Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Sergen Yalçın'ın elinde Ronaldo vardı da mı oynatmadı, elindeki mal bu. Sergen Yalçın'ı çok fazla suçlamamak lazım. Hatta bu takımla arka arkaya alınan farklı galibiyetler benim için şaşırtıcıydı" dedi.
Emre Bol'dan flaş Sergen Yalçın yorumu! "Elinde Ronaldo vardı da..."
06.07.2020 23:57
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