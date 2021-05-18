Sergen Yalçın itiraz etti Erman Toroğlu böyle yorumladı...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş maçının 59. dakikasında siyah beyazlı takımın kalecisi Utku Yuvakuran ile Antalyaspor forması giyen Fredy arasında bir ikili mücadele yaşandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın pozisyona itiraz etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise yaşananları değerlendirdi. İşte o sözler...

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Sergen Yalçın, Utku Yuvakuran ve Fredy'in arasında yaşanan pozisyona itiraz etti.

Erman Toroğlu, "Pozisyonda faul yok, kaleci topa gidiyor, oyuncu da topa gidiyor. Hakemin kararı doğru. Sergen önce kalecisini değerlendirecek, maç başından beri 5. hatası" ifadelerini kullandı.