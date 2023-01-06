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Cristiano Ronaldo'nun tektaşı olay oldu! Görenlerin ağzı açık kaldı işte o yüzük...

Cristiano Ronaldo'nun tektaşı olay oldu! Görenlerin ağzı açık kaldı işte o yüzük...
06.01.2023 18:02 - Son Güncelleme: 06.01.2023 18:28

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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr takımına transfer olan dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, uçaktan paylaşım yaptı. Cristiano Ronaldo, tektaş yüzüğü ile sosyal medyada gündem oldu.

Spor Videoları

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr takımına transfer olan dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, uçaktan paylaşım yaptı. Cristiano Ronaldo, tektaş yüzüğü ile sosyal medyada gündem oldu.

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, imza töreni düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan Mrsool Park stadyumunda düzenleneceği duyuruldu.

Uçakta çektiği videosu paylaşılan Portekizli yıldızın, "Yakında görüşmek üzere Al Nassr taraftarları" sözleri de aktarıldı.

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