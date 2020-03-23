Corona virüse yakalanan Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama! 23.03.2020 13:12

Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın girdikleri corona virüs testinin pozitif çıkması sonrası, karantinaya alındıkları haberi gündeme bomba gibi düştü. Abdurrahim Albayrak hakkında ilk açıklama Galatasaray İdari Menajeri Mert Çetin açıklama yaparken, Abdurrahim Albayrak'tan ilk mesaj da geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı.

ALBAYRAK'A İKİNCİ ŞOK!

Albayrak'a ikinci şok haber ise eşinden geldi. Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Çift karantina altında ve tedavileri sürdürülüyor.