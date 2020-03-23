Haberler Video Spor Videoları Corona virüse yakalanan Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama!
Corona virüse yakalanan Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama!

Corona virüse yakalanan Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama!

23.03.2020 13:12

Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın girdikleri corona virüs testinin pozitif çıkması sonrası, karantinaya alındıkları haberi gündeme bomba gibi düştü. Abdurrahim Albayrak hakkında ilk açıklama Galatasaray İdari Menajeri Mert Çetin açıklama yaparken, Abdurrahim Albayrak'tan ilk mesaj da geldi. İşte detaylar...


Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı.

ALBAYRAK'A İKİNCİ ŞOK!

Albayrak'a ikinci şok haber ise eşinden geldi. Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Çift karantina altında ve tedavileri sürdürülüyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları