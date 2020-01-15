Çaykur Rizespor Galatasaray maçı CANLI İZLE | GS Rizespor maçı ATV CANLI YAYIN İZLE 15.01.2020 17:55

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı Atv ekranlarında şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Rizespor ev sahibi olmanın avantajını kullanarak ilk maçta rövanş için avantajlı skor elde etme peşinde olacak. Bir önceki turda Tuzlaspor'u eleyerek son 16 turuna katılmaya hak kazanan Galatasaray mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı canlı izleme ekranı…

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 eleme turu ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Antalya kampında Altay'ı 3-1, Adana Demirspor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, 19 Ocak Pazar günü ligde oynayacağı Denizlispor maçı öncesinde Rizespor deplasmanında ter döküyor. İşte, Alanyaspor Kasımpaşa maçı canlı izleme ekranı…

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Son 16 turu rövanş maçı ise 23 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor son olarak Süper Lig'de karşı karşıya gelmişti. 11 Kasım 2019'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanarak bu kupada en çok zafer elde eden kulüp ünvanını elinde bulunduran Galatasaray'ın 2020 yılındaki ilk resmi mücadelesi Çaykur Rizespor maçı olacak. Antalya kampında Altay'ı 3-1, Adana Demirspor'u 1-0 yenen Galatasaray, 19 Ocak Pazar günü ligde oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı öncesinde Rizespor deplasmanında ter döküyor.

Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın üstlendiği Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'na dördüncü turdan itibaren katıldı. Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 eleme turuna kadar 1074 Çankırı ve Samsunspor'u kupa dışında bıraktı. Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 17 maçta, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 20 puanla 12. sırada bulunuyor.

ÇAYKUR RİZESPOR, TÜRKİYE KUPASI'NDA İLERLEMEK İSTİYOR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, hedeflerinin üst tura yükselmek olduğunu söyledi.

Bakır, yaptığı açıklamada, ligi ve kupayı birlikte götürmek istediklerini belirtti.

Kupada son 16 turunda Galatasaray ile çok zorlu iki maça çıkacaklarını ifade eden Bakır, "Kupada zor bir kura çektiğimizin farkındayız. Çok iyi ve geniş bir kadroya sahipler. Oyuncu takviyeleri ile daha da güçlendiler. Galatasaray çok güçlü bir rakip ama biz zoru başararak kupada ilerlemek istiyoruz. İlk maç kendi sahamızda, avantajlı bir skor elde edersek turun geleceğini düşünüyoruz." dedi.

Bakır, kadroya iki önemli oyuncu kattıklarına işaret ederek, Skoda ve Harmash'ın, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde forma giyebileceklerini kaydetti.