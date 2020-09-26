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Bundesliga Augsburg 1-0 Borussia Dortmund | GOLÜ İZLE

Bundesliga Augsburg 1-0 Borussia Dortmund | GOLÜ İZLE
26.09.2020 19:40

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Augsburg, 40. dakikada Felix Udukhoai'nin attığı golle Borussia Dortmund karşısında 1-0 üstünlüğü yakaladı.


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