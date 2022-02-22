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Brezilyalı kadın futbolcu davul zurna ve meşalelerle karşılandı

Brezilyalı kadın futbolcu davul zurna ve meşalelerle karşılandı
22.02.2022 16:59 - Son Güncelleme: 22.02.2022 16:59

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Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden Gaziantep ALG Spor, Brezilyalı kadın futbolcu Thays Ferrer'i kadrosuna kattı. Yeni takımıyla sözleşme imzalamak için ALG Spor kulüp binasına gelen Thays Ferrer'i taraftarlar davul, zurna ve meşalelerle karşılayarak çiçek takdim etti. Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde ligin ilk yarısını namağlup tamamlayan ve yoluna şampiyonluk hedefiyle devam eden Gaziantep ALG Spor, takımı güçlendirme çalışmaları kapsamında önemli bir transfer yaptı. Gaziantep ALG Spor, bu kapsamda 22 yaşındaki Brezilyalı kadın futbolcu Thays Emmyna Ferrer Amorim'i kadrosuna kattı. Son olarak Güney Kore ekibi Hwacheon KSPO forması giyen ve forvet mevkiinde forma terleten Thays Ferrer ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

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