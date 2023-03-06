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Bilinmeyen Zaniolo! Golleriyle Galatasaraylıları mest eden Nicolo Zaniolo'nun ilginç hayatı

Bilinmeyen Zaniolo! Golleriyle Galatasaraylıları mest eden Nicolo Zaniolo'nun ilginç hayatı
06.03.2023 16:22 - Son Güncelleme: 06.03.2023 16:23

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Zakharyan bombası

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'ın, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Galatasaray'la adının anılmaya başladığı günden bu yana epey heyecanlandıran isim oldu. İlk maçında ilk golünü atarak Galatasaray'da, Icardi'den sonra yeni bir 'aşk' hikayesinin kahramanı olan Zaniolo hem özel hayatında hem de kariyerinde zor ve hareketli dönemler geçirdi. Son yıllarda Roma ve Jose Mourinho'yla yaşadığı sorunlarla çok konuşulan Zaniolo, Galatasaray'da şimdiden kendini bulmuş gibi. Zaniolo

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