Biletix iade ekranı! Formula 1 bilet iadesi nasıl yapılır? Formula 1 seyircisiz mi olacak?

Formula 1 bilet iadesi nasıl yapılır? Formula 1 İstanbul seyircisiz mi olacak sorusu yanıt buldu ve bilet alan vatandaşlar büyük hayal kırıklığı yaşadı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayla İstanbul Grand Prix için alınacak önlemleri duyurdu. Valilikten yapılan açıklamayla yarışın seyircili mi seyircisiz mi olacağı belli oldu. Peki, Formula 1 seyircisiz mi? Formula 1 bilet iadesi nasıl yapılır? Biletix iade nasıl yapılır? Bilet paraları nasıl geri alınacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Formula 1 İstanbul seyircisiz mi? Formula 1 seyircisiz mi sorusu gündem konusu oldu. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayla İstanbul Grand Prix için alınacak önlemleri duyurdu. Valilikten yapılan açıklamayla yarışın seyircili mi seyircisiz mi olacağı belli oldu. Peki, Formula 1 seyircisiz mi? Formula 1 bilet iadesi nasıl yapılır? Biletix iade nasıl yapılır?

FORMULA 1 İSTANBUL SEYİRCİSİZ Mİ?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul İl Pandemi Kurulunun "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışının seyircisiz yapılması" yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.

FORMULA 1 BİLET İADESİ NASIL YAPILIR?

Etkinlikte T.C. Sağlık Bakanlığı'nın "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ve FIA'nın "Covid-19 Tedbirleri Rehberi" kapsamında tüm tedbirler alınmış durumdadır.

Sosyal mesafe - Tüm etkinlik alanları sosyal mesafe kuralları gözetilerek dizayn edilmiştir.

Hijyen - Tüm etkinlik alanlarına hijyen noktaları konumlandırılmıştır ve ortak kullanım alanları sürekli dezenfekte edilmektedir.

Maske - Intercity İstanbul Park tesisine maskesiz giriş

yasaktır. Tesis girişinde ve saha içerisinde maske kontrolü yapılacaktır. Tüm alanlarda maske kullanımı zorunludur.

Ateş ölçümü - Intercity İstanbul Park tesis girişlerinde ateş ölçümü yapılacaktır. Ateş ölçümünde 37.5 derecenin altında olanlar, tesise girebilirler.

37.5 derecenin üzerinde olanlar, birkaç dakika bekletilir ve tekrar ölçülür. Son ölçümü de 37.5 üzerinde olanlar tesise alınmayacaktır.

Organizasyonun Covid-19 sebebiyle seyircisiz gerçekleştirilmesi durumunda aldığım bilete ne olacak?

Satın aldığınız tüm biletler (otopark dahil) Biletix tarafından hiçbir kesinti uygulanmadan iade edilecektir.

BİLETİX İADE ŞARTLARI!

Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15 (g) maddesine istinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz.

Ancak, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret iadesi ile sınırlı olup, sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Etkinlik Organizatörü geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda organizatörün belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması sizin sorumluluğunuzdadır. Organizatör tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz