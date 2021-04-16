RAMAZAN İMSAKİYE
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Beşiktaş’ın ilk 11’i belli oldu

Beşiktaş’ın ilk 11’i belli oldu
16.04.2021 18:06
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Süper Lig'in 35. haftasından lider Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Hakem Halis Özkahya yönetiminde Vodafone Park'ta oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Beşiktaş-Ankaragücü maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte maça dair merak edilen tüm detaylar...


Beşiktaş - Ankaragücü 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef de Souza, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, N'Koudou, Cyle Larin

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Geraldo, Paintsil, Badji, Emre Güral

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