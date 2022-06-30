Beşiktaş yeni sezon formalarını paylaştığı videoyla tanıttı: Siyahın beyazın peşinde!

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2022-2023 sezonu formaları satışa sunuldu. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, kulübün 120. yılının da kutlanmaya başlayacağı yeni sezonda "#SiyahBeyazınPeşinde" sloganıyla formalarda dürüstlük, tutku, tevazu, bağlılık ve geçmişe saygı gibi değerlere vurgu yapıldı. Öte yandan yetişkin formaları 599, genç formaları 509, bebek forma seti 629, çocuk forma seti ise 679 liradan satışa çıkarıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Beşiktaş'ın 120. yılında terleteceği yeni sezon formaları...