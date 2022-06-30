Haberler Spor Videoları Beşiktaş yeni sezon formalarını paylaştığı videoyla tanıttı: Siyahın beyazın peşinde!

Beşiktaş yeni sezon formalarını paylaştığı videoyla tanıttı: Siyahın beyazın peşinde!

Beşiktaş yeni sezon formalarını paylaştığı videoyla tanıttı: Siyahın beyazın peşinde!
30.06.2022 20:35

OTOMATİK OYNAT

Spor 00:40
Beşiktaş Gedson Fernandes’i...
Spor 01:42
Kulüpler Birliği'nin başkanı...
Spor 00:59
Fenerbahçe, Lincoln Henrique...
Spor 01:15
Jorge Jesus imza töreninde...
Spor 04:31
Bakan Mehmet Muharrem...
Spor 10:31
Ağaoğlu bırakıyor
Spor 58:22
Ahmet Ağaoğlu'ndan özel...
Spor 00:11
Son dakika: Takvim.com.tr...
Spor 01:30
Karacabey Belediyespor 0-3...
Spor 01:19:28
Avcı'dan A Spor'da önemli...
Spor 04:21
Kayserispor 2-3 Sivasspor maç...
Spor 01:37
Kayserispor 2-2 Sivasspor...

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2022-2023 sezonu formaları satışa sunuldu. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, kulübün 120. yılının da kutlanmaya başlayacağı yeni sezonda "#SiyahBeyazınPeşinde" sloganıyla formalarda dürüstlük, tutku, tevazu, bağlılık ve geçmişe saygı gibi değerlere vurgu yapıldı. Öte yandan yetişkin formaları 599, genç formaları 509, bebek forma seti 629, çocuk forma seti ise 679 liradan satışa çıkarıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Beşiktaş'ın 120. yılında terleteceği yeni sezon formaları...

Spor Videoları
SON DAKİKA