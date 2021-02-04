Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Hulk ve Mandzukic açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a konuştu. Cenk Tosun'un devre arasında tekrar kadroya dahil edilmesiyle ilgili açıklama yapan Çebi, "Cenk Tosun Beşiktaş'ta çok önemli işler yapmış bir futbolcu. Geçen yaz transfer döneminde kadroya katmak istediğimiz bir oyuncuydu. Kafamdan hiç çıkmadı. Gündeme Hulk ve Mandzukic geldi ama ben popülist davranmadım." dedi.