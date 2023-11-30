Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu!

Beşiktaş'ta başkanlık seçimine kısa bir süre kaldı. Siyah-beyazlı ekipte başkan adaylarından Serdal Adalı, A Spor canlı yayınında Spor Gündemi programında soruları yanıtladı.

İŞTE SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI:

"CAMİADAN ADAY OL TALEBİ GELDİ"

Camiadan müthiş bir 'aday ol' talebi geldi. Beşiktaş'ın durumuna baktığımda da şu 11 senenin içinde ne zaman kötü bir dönem yaşıyor olsak ben adayım. Son 25 gün lafları dolaşıyorken de buna sadece gülüyorum. Ben bu camianın her zaman içinde oldum.

"GEL DEDİLER GELDİM"

Geçirdiğimiz 3-4 sene zarfında hem Ahmet Nur Çebi ile hem de Emre Kocadağ ile 8-10 defa iletişime geçtik. Eleştirilerimi de söyledim, çözümleri de söyledim. Benim karakterimde öyle 'ne olur ne olmaz takım belki kötü gider' diye 1 sene önceden hazırlığa başlamak yok. Gel dediler geldim. Kayıtsız kalmamın imkanı yok.

"SORUNLARI NASIL GİDERECEĞİMİZİ BİLİYORUZ"

Sorunları biliyoruz, nasıl gidereceğimizi de biliyoruz. Çalışmaları çok iyi yaptım. Başkan adaylarının açıkladığı ve biten bir tane proje görmedim ben, stadın haricinde. Adaylığımı açıkladığım gün de söyledim, bizim öncelikli projemiz takımı tekrar Şampiyonlar Ligi'ne sokabilmek.

"TAKIMIN KALİTESİNİN ARTMASI GEREKİYOR"

85-86 milyon civarında bir maliyetimiz var futbol takımı kısmında. Yabancı kontenjanı da dolu. Bir şekilde bu takımın kalitesini artıracak transferler yapmamız gerekiyor. 86 milyon euro'luk bu takım bu sezonu tamamen başarısız geçirirsen, gelecek sene için daha sıkıntılı bir durum yaratır.

"GEREKEN TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

"Torunumun Icardi sevinci yapması tabii ki üzdü beni. Quaresma bizdeyken de birçok Fenerbahçeli ve Galatasaraylı arkadaşım 'bize locadan yer ayarla, tribünden yer ayarla' diyordu. Aynı şey o zamanda bizim için geçerliydi. Hiç kimse merak etmesin ilk önce takımı toparlamak için gereken transferleri yapacağız. Allah da işimizi rast getirecek. Onların arasında yıldız olursa 'çok pahalıymış' demem devre arasında onu alır gelirim.

RIZA ÇALIMBAY'IN 3 BÖLGEYE TALEBİ VAR

"Rıza Çalımbay'ın 3 bölgeye talebi var. Bu senenin bu hale gelmesinin sebebi inanılmaz kötü bir kadro mühendisliği yapılmış. Hiç mi aklınıza gelmedi, 8 oyuncunun aynı anda Afrika Kupası'na gitme ihtimali var. Hepsi giderse ne yapacağız, cevabı yok. Mehmet Özdilek hocamız bu konuda çalışıyor.

"11 OCAK'TA TRANSFERLER HAZIR"

Serdal Adalı: "Verim sağlayacak oyuncuları hemen bulmaya çalışıyoruz. Mehmet Özdilek çalışıyor bu konuda. Seçilirsem o akşam isim açıklarım. Transfer dönemi açıldığında yani 11 Ocak'ta biz yeni futbolcuları Rıza Çalımbay'a teslim etmek istiyoruz."