RAMAZAN İMSAKİYE
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📺 Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı izle ⚽ Trabzon Antalya Canlı Anlatım📢 [TS-ANT]

📺 Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı izle ⚽ Trabzon Antalya Canlı Anlatım📢 [TS-ANT]
30.04.2022 20:04 - Son Güncelleme: 30.04.2022 20:10

OTOMATİK OYNAT

Spor 01:23
Trabzonspor - Antalyaspor...
Spor 07:52
Trabzonspor şampiyonluk maçına...
Spor 00:47
Fenerbahçeli Miguel Crespo...
Spor 09:12
Abdullah Avcı'dan maç sonrası...
Spor 08:09
Trabzonspor 1 - 0 Kayserispor...
Spor 00:17
MHK yeni başkanı ve yönetim...
Spor 13:19
Karim Benzema neden bandaj...
Spor 00:24
Josef de Souza eşi ile...
Spor 02:06
Futbolcular arasında çıkna...
Spor 04:14
Kocaelispor taraftarı tesisi...
Spor 00:45
‘’Bir aslan miyav dedi’’
Spor 01:30
Dev derbi öncesi takımlar...

Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahaya şampiyonluk için çıkıyor. Bordo-Mavililer, Antalyaspor karşısında galip gelmesi ya da berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? Trabzon Antalya maçı saat kaçta? TS-ANT maçı Bein sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor. Trabzonspor - Antalyaspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Spor Videoları

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahaya şampiyonluk için çıkıyor. Bordo-Mavililer, galip gelmesi ya da berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları ise Kemal Yılmaz ve Serkan Ok. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan.

Trabzonspor - Antalyaspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny



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2 EKSİK VAR
Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor karşısına çıkacağı şampiyonluk maçı öncesinde kadrosunda eksikler bulunuyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Peres ile tedavisi süren Trondsen yarınki mücadelede sahada olmayacak.

Sakatlık sürecini atlatan ve bu hafta idmanlarda düz koşu yapan Hüseyin Türkmen ve Nwakaeme'nin durumu maç saatinde belli olacak. Adana Demirspor karşılaşmasında Peres sakatlandıktan sonra sağ beke geçen Dorukhan'ın yarınki karşılaşmada da bu mevkide oynaması bekleniyor.

FIRTINA'NIN BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ
Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren yenilgi görmedi.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.

Trabzonspor, 2021-22 sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda yenilmeyen tek takım konumunda yer alıyor.

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