Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahaya şampiyonluk için çıkıyor. Bordo-Mavililer, galip gelmesi ya da berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.



Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları ise Kemal Yılmaz ve Serkan Ok. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan.

Trabzonspor - Antalyaspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny





MAÇA DAİR TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ



2 EKSİK VAR

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor karşısına çıkacağı şampiyonluk maçı öncesinde kadrosunda eksikler bulunuyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Peres ile tedavisi süren Trondsen yarınki mücadelede sahada olmayacak.

Sakatlık sürecini atlatan ve bu hafta idmanlarda düz koşu yapan Hüseyin Türkmen ve Nwakaeme'nin durumu maç saatinde belli olacak. Adana Demirspor karşılaşmasında Peres sakatlandıktan sonra sağ beke geçen Dorukhan'ın yarınki karşılaşmada da bu mevkide oynaması bekleniyor.

FIRTINA'NIN BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren yenilgi görmedi.



Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.



Trabzonspor, 2021-22 sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda yenilmeyen tek takım konumunda yer alıyor.