Başkan Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un Afrika planını açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sponsorluk anlaşmasının imza töreninde takvim.com.tr’ye yaptığı açıklamada, Afrika’da kulüp satın alma planlarının olmadığını belirtti. Doğan, futbol akademileriyle işbirliği yaparak genç yetenekleri keşfedip Trabzonspor’a kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Afrika'da kulüp satın alma ya da ortaklık planlarının bulunmadığını belirterek, "Bizim Afrika'da kulüp planlamamız yok. Ancak Portekiz ve Fransa'daki ikinci lig kulüplerinin alt yapılarının Afrika'daki futbol akademileriyle bağlantıları var. Biz de bu akademilerle görüşüyoruz" dedi.

Bedelsiz transfer süreci

Doğan, Trabzonspor'un altyapısına katılan Afrikalı futbolcuların geliş süreçlerine de değindi:
"Bu oyuncuların transferinde ciddi maliyetler yok. Çok cüzi masraflarla getiriyoruz. Bir kısmı denendi ve memnun kaldığımız isimler oldu. Bazılarından ise beklentimizi karşılamadık. Ancak süreçte kulübümüz için büyük bir finansal yük oluşmuyor."

Hedef: Oyuncuyu yerinde keşfetmek

Başkan Doğan, genç yeteneklerin kulübe kazandırılmasında izlenecek yol haritasını şöyle anlattı:
"Afrika'dan oyuncuyu Trabzon'a getirmek çok zor, aynı şekilde Portekiz gibi ülkelerden futbolcu transfer etmek de yüksek maliyetli. Bu nedenle hedefimiz oyuncuları kendi bölgelerinde sisteme dahil etmek, orada geliştirmek ve sonrasında Trabzonspor'a kazandırmak."

Geleceğe yatırım

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un altyapı politikasıyla hem maliyet avantajı sağladığını hem de uzun vadede güçlü bir oyuncu havuzu oluşturmayı amaçladığını vurguladı.

