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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 10 Mart 2024, 00:49 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024, 01:07

Barcelona'nın eski yıldızı Dani Alves Alves öldü mü? Dani Alves intihar mı etti? Dani Alves'e ne oldu? İşte detaylar...

2022 yılında bir gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan ve 4.5 yıl hapis cezası verilen Brezilyalı eski futbolcu Dani Alves’in hapiste intihar ettiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi. Peki, Dani Alves intihar mı etti? Dani Alves öldü mü? İşte detaylar...

Onlarca kupa kazanan, Barcelona ve Brezilya'nın efsane futbolcusu Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi. Peki, Dani Alves öldü mü? Dani Alves'e ne oldu? Dani Alves intihar mı etti?

DANİ ALVES ÖLDÜ MÜ?

Tutuklu halde cezaevinde bulunan Dani Alves'in intihar ettiği ileri sürüldü. Sosyal medyada dünya gündemine oturan olayla ilgili resmi açıklama gelmedi.

DANİ ALVES SUÇU NEYDİ?

Barselona İl Mahkemesi, bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan ve hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen Alves'i, 4 yıl 6 ay hapis, 5 yıl polis denetimi, 9 yıl mağdurdan uzak durma ve 150 bin avro para cezasına çarptırdı.

İspanya'daki yasal prosedür gereği mahkemenin bu kararı nihai olmazken, Alves'in önce Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesine, daha sonra da İspanya Yüksek Mahkemesine itiraz etme hakkı bulunuyor.

Barselona kentindeki bir eğlence merkezinin tuvaletinde 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İfadesini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 40 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.

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