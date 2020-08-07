Barcelona Çağlar Söyüncü'ye kancayı taktı! Leicester City... | Transfer haberleri

07.08.2020 15:15

La Liga devlerinden Barcelona, İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor. Barcelona, Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Kulüplerin anlaşması halinde Çağlar, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Detayları A Spor Muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

Çağlar Söyüncü, Barcelona forması giyen 3. Türk oyuncu olmaya hazırlanıyor. Bu sezon Leicester City'de gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcuya Barcelona talip oldu. Bir süre önce İngiliz ekibiyle temaslara başlayan Barcelona, Çağlar için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Kulüplerin bonservis bedelinde anlaşması halinde; milli futbolcu, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Menemenspor, Bucaspor ve Altınordu'da aldığı alt yapı eğitimi sonrası 2014 yılında Altınordu A takımına yükselen Çağlar, 2016'da 2.6 milyon Euro karşılığında Freiburg'a transfer oldu.

2 sezon sonra 21 milyon Euro'ya Leicester City'nin yolunun tutan milli futbolcu, son 2 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor.

Geçen sezon Leicester City ile 42 maça çıkan Çağlar Söyüncü; 1 gol attı, 1 asist yaptı. Futbol devi Barcelona'da daha önce Rüştü Reçber ve Arda Turan forma giymişti. Transferin tamamlanması halinde 24 yaşındaki savunma oyıncucu İspanyol ekibinde top koşturan 3 Türk futbolcu olacak.