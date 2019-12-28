Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Son günlerde Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olabileceği konuşuluyordu. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında Galatasaray'ın Arda Turan iddialarına dair flaş açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Arda Turan'ı transfer edeceğine yönelik çıkan haberlerle ilgili konuşan Uzundurukan, "Arda Turan Galatasaray'ın gündeminde yok. Galatasaray, Arda Turan'ı transfer etmeyecek. Fatih Terim, genç isimler istiyor. Bu bilgiyi birinci ağızdan aldık. Net bilgidir." ifadelerini kullandı.
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