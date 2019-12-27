Arda Turan Galatasaray'a dönüyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı
Devre arası transfer dönemine sayılı günler Arda Turan'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya başlandı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bir nevi Galatasaray'a geri dönüş haberlerini doğrulayan yıldız oyuncunun sözleşme detayları da belli oldu. İşte Arda Turan'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili yaşanan son gelişmeler...
A Milli Takım'da dönemin teknik direktörü Fatih Terim ile yaşadığı gerginlik sonucu arası açılan, Atletico Madrid'in ve Barcelona serüveni sonrası Türkiye'ye dönen Arda Turan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçında eski hocası Fatih Terim'in yanına giderek elini öpmüş ve ikilinin arasındaki buzlar erimişti.
Fotomaç'ın haberine göre Arda'nın bu hamlesi sonrası olayla ilgili konuşan Fatih Terim Ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor, bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum bugün. Ben de çok duygulandım açıkçası. İnşallah onun da el öpenleri çok olur."