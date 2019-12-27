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Arda Turan Galatasaray'a dönüyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Devre arası transfer dönemine sayılı günler Arda Turan'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya başlandı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bir nevi Galatasaray'a geri dönüş haberlerini doğrulayan yıldız oyuncunun sözleşme detayları da belli oldu. İşte Arda Turan'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili yaşanan son gelişmeler...

27.12.2019 14:39 - Son Güncelleme: 27.12.2019 14:39
Arda Turan Galatasaray'a dönüyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Süper Lig'de ilk yarının sonuna gelinirken Galatasaray transfer çalışmalarına hız vermişti.

Arda Turan Galatasaray'a dönüyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılıların son zamanlarda gündeminde olan isim ise eski yıldızı Arda Turan...

Arda Turan Galatasaray'a dönüyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

A Milli Takım'da dönemin teknik direktörü Fatih Terim ile yaşadığı gerginlik sonucu arası açılan, Atletico Madrid'in ve Barcelona serüveni sonrası Türkiye'ye dönen Arda Turan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçında eski hocası Fatih Terim'in yanına giderek elini öpmüş ve ikilinin arasındaki buzlar erimişti.

Arda Turan Galatasaray'a dönüyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Fotomaç'ın haberine göre Arda'nın bu hamlesi sonrası olayla ilgili konuşan Fatih Terim Ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor, bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum bugün. Ben de çok duygulandım açıkçası. İnşallah onun da el öpenleri çok olur."

Arda Turan Galatasaray'a dönüyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

"Benim bıraktığım, benim yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de girer tabii ki. O gün o söylemimi hak ediyorsa, bugün de bu söylemimi hak ediyor." şeklinde konuşmuştu.

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