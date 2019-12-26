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  • 26.12.2019 17:57
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 18:02

Adı 'la anılıyordu! 'dan sürpriz paylaşım

Adı sıkça ile anılan , geçtiğimiz günlerde eski hocası olan Galatasaray Teknik Direktörü ile arasındaki buzları eritmişti. Arda Turan hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Arda'dan sürpriz paylaşım

ile arasındaki buzları eriten ve eski takımı 'a döneceği iddiaları ayyuka çıkan 'dan geçtiğimiz günlerde hesabından 'Aslan Kral' filmini izlerken bir paylaşım gelmişti.

Arda Turan bugün yaptığı paylaşımla tekrar gündeme geldi. li futbolcu, twitter hesabından göz kırpma emojisi paylaşarak kafaları karıştırdı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İFADESİNİ KALDIRDI
Öte yandan Turan Medipol Başakşehir formalı profil fotoğrafını değiştirerek takım elbiseli bir fotoğraf koyması ve profilinde yazan 'Medipol Başakşehir football player' ibaresini kaldırarak, yalnızca 'Football Player' ibaresini bırakması Galatasaray'a transferinin kesinleştiği olarak yorumlandı.

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