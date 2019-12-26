Fatih Terim ile arasındaki buzları eriten ve eski takımı Galatasaray'a döneceği iddiaları ayyuka çıkan Arda Turan'dan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'Aslan Kral' filmini izlerken bir paylaşım gelmişti.





Arda Turan bugün yaptığı paylaşımla tekrar gündeme geldi. Medipol Başakşehirli futbolcu, twitter hesabından göz kırpma emojisi paylaşarak kafaları karıştırdı.





MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İFADESİNİ KALDIRDI

Öte yandan Turan Medipol Başakşehir formalı profil fotoğrafını değiştirerek takım elbiseli bir fotoğraf koyması ve profilinde yazan 'Medipol Başakşehir football player' ibaresini kaldırarak, yalnızca 'Football Player' ibaresini bırakması Galatasaray'a transferinin kesinleştiği olarak yorumlandı.