Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal'dan açıklama: Boş kağıda imza attım

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal 1-1 eşitlikle biten Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin "6 aylığına mı görevi kabul ettiniz, Löw ile devam edeceğiniz konuşuluyor, nedir durum?" sorusuna Kartal, "Fenerbahçe'ye hayatım boyunca boş kağıda imza attım. Sezon sonuna kadar kaç yıl bizim aramızda öyle bir sorun olamaz. Fenerbahçe ihtiyacı olunca her dönem her zaman ben göreve davet edilirsem elimden gelenin en iyisin yaparım. Löw konusu bugün konuşulacak mevzu değil. Takımımızla ilgili en çabuk hızlı şekilde takımı toparlamak daha fazla başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğiz" cevabını verdi.