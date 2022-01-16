Haberler Spor Videoları Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal'dan açıklama: Boş kağıda imza attım

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal'dan açıklama: Boş kağıda imza attım

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal'dan açıklama: Boş kağıda imza attım
16.01.2022 00:02 - Son Güncelleme: 16.01.2022 00:06

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:33
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:45
Destan 7. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 35:58
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:14
Ece Seçkin karın kası...
Ana Sayfa 04:18
Bakan açıkladı: 131 milyar...
Ana Sayfa 39:52
Erdoğan'dan toplu açılış...
Ana Sayfa 00:39
Koltuk tepesinde öyle pozlar...
Ana Sayfa 01:07
Foto finish
Ana Sayfa 01:43
Buse Varol gördüğü şiddeti...
Ana Sayfa 04:09
9 yaşındaki kızını Adnan...
Ana Sayfa 03:10
MasterChef kim kazandı? Hasan...
Ana Sayfa 00:57
Kadıköy Tantunici'de iğrenç...

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal 1-1 eşitlikle biten Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin "6 aylığına mı görevi kabul ettiniz, Löw ile devam edeceğiniz konuşuluyor, nedir durum?" sorusuna Kartal, "Fenerbahçe'ye hayatım boyunca boş kağıda imza attım. Sezon sonuna kadar kaç yıl bizim aramızda öyle bir sorun olamaz. Fenerbahçe ihtiyacı olunca her dönem her zaman ben göreve davet edilirsem elimden gelenin en iyisin yaparım. Löw konusu bugün konuşulacak mevzu değil. Takımımızla ilgili en çabuk hızlı şekilde takımı toparlamak daha fazla başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğiz" cevabını verdi.

Spor Videoları
SON DAKİKA