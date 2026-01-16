Anderson Talisce ''Rivaldo'ya benziyorum''

Fenerbahçe'nin bu sezonki en etkili isimlerinden biri olan Anderson Talisca, Brezilya basınına verdiği röportajda kariyer gelişimi, oyun stili ve Türkiye tercihi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Jorge Jesus'un Dokunuşu ve Yeni Rolü

Talisca, kariyerindeki dönüm noktalarından birinin Benfica döneminde yaşandığını belirtti. Teknik direktör Jorge Jesus'un kendisindeki hücum potansiyelini keşfettiğini söyleyen futbolcu, bu sayede orta sahada daha etkin bir pozisyona geçtiğini anlattı. Oyun tarzına da değinen yıldız isim, klasik bir oyun kurucu olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Beni modern futbolun 10 numarası olarak tanımlayanlar oluyor ama ben daha çok Rivaldo'ya benzediğimi düşünüyorum. Her zaman ceza sahası içinde olmayı seven bir oyuncuyum."

"Türk Futbolu Brezilya'nın Önünde"

Türkiye ligine yönelik eleştirilere katılmadığını belirten 31 yaşındaki oyuncu, Türk futbolunun kalitesine vurgu yaptı. Fransa gibi liglerde sadece tek bir takımın domine ettiği bir yapı olduğunu, Türkiye'de ise rekabetin çok daha yüksek olduğunu savunan Talisca, "Türkiye liginin Brezilya'nın önünde olduğunu düşünüyorum" dedi.

Manchester United Yerine Çin Tercihi

Geçmişteki transfer süreçlerine de ışık tutan Talisca, Çin'e gitme kararının arkasındaki gerçeği ilk kez paylaştı. Ailesinin geleceği için bu kararı aldığını itiraf eden tecrübeli futbolcu, "Eğer sadece kariyerimi düşünseydim Manchester United'ın teklifini kabul ederdim. Ancak bazen aileniz için hayatınızı değiştirmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.

Gelecek Planı: "Türkiye'de Çok Mutluyum"

Brezilya'ya geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olan yıldız oyuncu, taraftarları sevindirecek açıklamalar yaptı. Şu an için ülkesine dönmeyi düşünmediğini belirten Talisca, "Burada kalmak için daha birkaç yılım var ve Türkiye'de çok mutluyum" diyerek kariyerine Türkiye'de devam edeceğinin sinyalini verdi.