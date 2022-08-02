Ahmet Ağaoğlu Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kura çekimi gerçekleştirildi. Bordo-mavililer Danimarka'nın Kopenhag temsilcisiyle eşleşti. Fırtına, rakibini elemesi halinde Devler Ligi'nde gruplara katılmaya hak kazanacak. Eşleşme sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Netice itibarıyla söz konusu olan Şampiyonlar Ligi, play-off'u geçen gruplara kalacak. Kopenhag çıktı, hayırlısı olsun. İnşallah play-off'u geçip gruplarda mücadele etme hakkını kazanırız. Daha önce onlarla oynadığımız talihsiz bir maç vardı, umarım bu onun rövanşı olur." ifadelerini kullandı.