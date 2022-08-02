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Ahmet Ağaoğlu Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı!

Ahmet Ağaoğlu Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı!
02.08.2022 15:55 - Son Güncelleme: 02.08.2022 15:56

OTOMATİK OYNAT

Spor 01:15
Konyaspor ve Medipol...
Spor 08:34
Süper Kupa Trabzonspor'un!...
Spor 08:01
Fırtına kupayı kaldırdı!
Spor 04:02
Son dakikada penaltı kaçtı!...
Spor 01:14
GOL | Trabzonspor 3-0...
Spor 01:24
GOL | Trabzonspor 2-0...
Spor 00:48
Visca'nın golü geçersiz!
Spor 08:00
Konyaspor 2-0 BATE Borisov MAÇ...
Spor 01:48
UEFA'dan Fenerbahçe...
Spor 00:30
Fenerbahçe taraftarından ...
Spor 01:17
Gustavo Henrique Fenerbahçe...
Spor 08:02
Trabzonspor 0-1 Empoli MAÇ...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kura çekimi gerçekleştirildi. Bordo-mavililer Danimarka'nın Kopenhag temsilcisiyle eşleşti. Fırtına, rakibini elemesi halinde Devler Ligi'nde gruplara katılmaya hak kazanacak. Eşleşme sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Netice itibarıyla söz konusu olan Şampiyonlar Ligi, play-off'u geçen gruplara kalacak. Kopenhag çıktı, hayırlısı olsun. İnşallah play-off'u geçip gruplarda mücadele etme hakkını kazanırız. Daha önce onlarla oynadığımız talihsiz bir maç vardı, umarım bu onun rövanşı olur." ifadelerini kullandı.

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