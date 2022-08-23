Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak maç sonrası konuştu: ''Bunun Adana'sı da var''

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 4-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamlarda bulundu. Sancak, ''Konuşmayacağım, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Galibiyeti kaçırdık diyorum, maçı çevirebilirdik. Bunun Adana'sı da var. Onlar bizden 3 puanı aldı, biz de onlardan alır ödeşiriz inşallah. 11+11'in dışındakilere rica ediyorum adaletli olun. Başka bir şey demiyorum. Hakem demiyorum, ben hakemleri severim ama bu haftanın en önemli maçı bu. Liderlik maçı, ona göre dikkat emek lazım. Adalet herkese lazım. Fenerbahçe'ye de lazım. Bana değil, herkese adalet. Fenerbahçe'yi de Adana Demirspor'u da tebrik ediyorum." dedi.