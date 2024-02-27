Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden ihraç edilecek mi? Takvim sordu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yanıtladı.

Konuya açıklık getiren Özbek, "Galatasaray Yönetim Kurulu'nun gündemine geldi. Bir üye kardeşimiz Büyükekşi'nin faaliyetleri doğrultusunda Galatasaray Spor Kulübü üyesi olması nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini istedi. Bizim tüzüğümüz gereği yönetim kurulları kendisine iletilen bu tür talepleri Disiplin Kurulu'na sevk etmeye mecburdur. Neticede kararı Disiplin Kurulu verecektir. Bundan sonraki karar Disiplin Kurulu'ndadır." dedi.