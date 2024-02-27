SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024, 12:01 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024, 12:02

▶️ Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden ihraç edilecek mi? Takvim sordu Dursun Özbek yanıtladı! 🔥

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden ihraç edilecek mi? Takvim sordu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yanıtladı.

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden ihraç edilecek mi? Takvim sordu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yanıtladı.

Konuya açıklık getiren Özbek, "Galatasaray Yönetim Kurulu'nun gündemine geldi. Bir üye kardeşimiz Büyükekşi'nin faaliyetleri doğrultusunda Galatasaray Spor Kulübü üyesi olması nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini istedi. Bizim tüzüğümüz gereği yönetim kurulları kendisine iletilen bu tür talepleri Disiplin Kurulu'na sevk etmeye mecburdur. Neticede kararı Disiplin Kurulu verecektir. Bundan sonraki karar Disiplin Kurulu'ndadır." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE | Icardi cezayı öğrendiğinde ne dedi? Okan Buruk Takvim'e açıkladı
26.02.2024Pazartesi
Galatasaray’ın Tete ile kazandığı penaltı doğru mu? Erman Toroğlu değerlendirdi
27.02.2024Salı
▶️ Fenerbahçe'den Icardi açıklaması: 📝 (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli… 👈🏼
26.02.2024Pazartesi
▶️ Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den Galatasaray maçı öncesi sitem: ''Futbol konuşulsun, Hakem kararlarından sıkıldık!'' ⚽ GSvANT
26.02.2024Pazartesi
▶️ SON DAKİKA! 🔴 İcardi ceza aldı mı❓ İcardi neden ceza aldı❓ İcardi derbide oynayacak mı❓ PFDK açıkladı❗ ⚽
26.02.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan 01:55
'Baron' Jacob Rothschild öldü!
27.02.2024Salı
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri yine iş başında! Murat Kurum’un videosunu kesip alçak algı operasyonuna soyundular 01:05
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun paralı trolleri yine iş başında!
27.02.2024Salı
Adana’da dehşet: Bıçaklayıp üzerinde zıpladılar | O ANLAR KAMERADA 02:25
Dehşet kamerada
27.02.2024Salı
🔴 ATV CANLI YAYIN İZLE SON DAKİKA 🚨 27 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı 🕵️ Son bölüm Youtube kanalı izle 📺 00:36
🔴 ATV CANLI 🕵️ 27 Şubat Müge Anlı İZLE 📺
27.02.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA