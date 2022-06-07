⚽ LİTVANYA - TÜRKİYE CANLI İZLE 📺 A Milli takım maçı hangi kanalda? 🎬 TRT 1 CANLI (TÜRKİYE LİTVANYA MİLLİ MAÇ)

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Litvanya ile Türkiye kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında bu akşam Litvanya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Başkent Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

HAKEM SIRP SİMOVİC

Müsabakayı Sırbistan Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Ay- Yıldızlılar gruptaki ilk maçında cumartesi günü Faroe Adaları'nı İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 4-0 yenmişti. Milliler'in gollerini Cengiz, Halil, Serdar Dursun ve Merih atmıştı.