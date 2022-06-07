Haberler Spor Videoları ⚽ LİTVANYA - TÜRKİYE CANLI İZLE 📺 A Milli takım maçı hangi kanalda? 🎬 TRT 1 CANLI (TÜRKİYE LİTVANYA MİLLİ MAÇ)

⚽ LİTVANYA - TÜRKİYE CANLI İZLE 📺 A Milli takım maçı hangi kanalda? 🎬 TRT 1 CANLI (TÜRKİYE LİTVANYA MİLLİ MAÇ)

⚽ LİTVANYA - TÜRKİYE CANLI İZLE 📺 A Milli takım maçı hangi kanalda? 🎬 TRT 1 CANLI (TÜRKİYE LİTVANYA MİLLİ MAÇ)
07.06.2022 18:32

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⚽ LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI TRT 1 CANLI İZLE... 📺 Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında bu akşam Litvanya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Futbolseverler arama motorlarından; ''A Milli maç hangi kanalda? Litvanya Türkiye maçı saat kaçta? gibi sorulara yanıt arıyor. Türkiye Litvanya maçını canlı izle ve maç linki gibi detaylar haberimizde...

Spor Videoları

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Litvanya ile Türkiye kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında bu akşam Litvanya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Başkent Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

HAKEM SIRP SİMOVİC
Müsabakayı Sırbistan Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Ay- Yıldızlılar gruptaki ilk maçında cumartesi günü Faroe Adaları'nı İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 4-0 yenmişti. Milliler'in gollerini Cengiz, Halil, Serdar Dursun ve Merih atmıştı.

TRT 1 - CANLI İZLE | LİTVANYA - TÜRKİYE

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