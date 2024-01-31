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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 20:53 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 21:25

▶️ İspanya'ya ısınmaya başladı! Arda Güler'in takım arkadaşıyla konuştuğu video viral oldu

Arda Güler ile Tchouameni'nin masaj yaptırırken İspanyolca üzerine yaptıkları sohbet viral oldu.

Arda Güler'in masözle sohbetiyle başlayan videoda masör, Fransız futbolcu Tchouameni ve Arda Güler'e öğrendikleri İspanyolca kelimeleri sordu.

Tchouameni, "Gol, asistencia, titulos" derken Arda ise "Vamos, uno, dos, tres" yanıtını verdi.

Tchouameni İspanyolca öğrenmenin artık daha zor olduğunu çünkü antrenman yaparken çok fazla İspanyolca konuşmadıklarını, futbolcuların başka başka ülkelerden geldiklerini belirterek herkesin İngilizce konuşabildiğini söyledi.

Fransız futbolcu Ancelotti'nin çok sayıda dil bildiğine de dikkat çekti.

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