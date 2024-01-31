▶️ İspanya'ya ısınmaya başladı! Arda Güler'in takım arkadaşıyla konuştuğu video viral oldu

Arda Güler'in masözle sohbetiyle başlayan videoda masör, Fransız futbolcu Tchouameni ve Arda Güler'e öğrendikleri İspanyolca kelimeleri sordu.

Tchouameni, "Gol, asistencia, titulos" derken Arda ise "Vamos, uno, dos, tres" yanıtını verdi.

Tchouameni İspanyolca öğrenmenin artık daha zor olduğunu çünkü antrenman yaparken çok fazla İspanyolca konuşmadıklarını, futbolcuların başka başka ülkelerden geldiklerini belirterek herkesin İngilizce konuşabildiğini söyledi.

Fransız futbolcu Ancelotti'nin çok sayıda dil bildiğine de dikkat çekti.