▶️ Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye videolu cevap!

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada Galatasaray'a karşı sert sözlere yer verilmiş ve "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı Kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır." ifadelerine yer verilmişti.

GALATASARAY'DAN VİDEOLU YANIT

Galatasaray bu açıklama sonrasında resmi X hesabı üzerinden "Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez." notuyla kısa bir video paylaştı.