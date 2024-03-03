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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 03 Mart 2024, 17:39 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024, 17:48

▶️ Dev derbi öncesi gerginlik! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında tansiyon yükseldi | O anlar kameraya böyle yansıdı...

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı konuk edeceği derbi maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar deplasman tribününe alınırken, iki takım taraftarları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İşte o anlar...

Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş derbi maçta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, gruplar halinde Tüpraş Stadyumu'na götürüldü. Polis, iki takım taraftarlarının karşılaşmasını engellemek barikatlarla güvenlik kordonu oluşturdu. Bir grup Beşiktaş taraftarı, stadyuma giren Galatasaraylı taraftarlara sözlü saldırıda bulunurken, sarı-kırmızılı taraftarlar karşılık verdi. İki takım taraftarları, barikatların ardından karşılıklı küfürler ederken bazı Galatasaray taraftarları bariyerleri aşarak Beşiktaş taraftarlarının olduğu bölgeye gitmeye çalıştı. Bölgede bulunan çevik kuvvet ve TOMA aracı olayların büyümesine engel oldu. Daha sonra Beşiktaş taraftarları bölgeden uzaklaştırıldı. Galatasaray taraftarlarının da hızlı şekilde stadyuma girişleri sağlandı.

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