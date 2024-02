Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen defans oyuncusu Joe Worrall'ı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, 2023-24 sezonunun devre arası transfer dönemi kapsamında gerçekleştirilen bu transferle ilgili, "Joe Worrall'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Ayrıca kulüp, İngiliz stoperin transferini, "Englishman In Dolmabahçe. ☂ Welcome to Beşiktaş Joe Worrall 🦅" notu ile sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak duyurdu.