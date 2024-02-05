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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024, 21:20 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024, 21:30

🦅 Beşiktaş yeni transferini duyurdu: 𝑱𝒐𝒆 𝑾𝒐𝒓𝒓𝒂𝒍𝒍 Beşiktaş'ta! 🦅

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen defans oyuncusu Joe Worrall'ı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, 2023-24 sezonunun devre arası transfer dönemi kapsamında gerçekleştirilen İngiliz stoper transferini, "Englishman In Dolmabahçe. ☂ Welcome to Beşiktaş Joe Worrall 🦅" notu ile sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak duyurdu.

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen defans oyuncusu Joe Worrall'ı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, 2023-24 sezonunun devre arası transfer dönemi kapsamında gerçekleştirilen bu transferle ilgili, "Joe Worrall'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Ayrıca kulüp, İngiliz stoperin transferini, "Englishman In Dolmabahçe. ☂ Welcome to Beşiktaş Joe Worrall 🦅" notu ile sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak duyurdu.

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