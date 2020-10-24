Başkan Erdoğan: Kardeşim Aliyev ile görüştüm, Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştüğünü belirterek, "Azerbaycan televizyonunda spiker kardeşimin gözleri yaşlı olarak ağladığı anları kendisiyle paylaştım ve şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz, işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar." dedi.