Urla'nın CHP'li eski belediye başkanı FETÖ'cü Burak Oğuz'un yargılandığı davada flaş gelişme

19.06.2020 14:00

Son dakika haberi... İzmir’de, FETÖ’nün üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP’li Burak Oğuz’un yargılandığı davada, savcı esas hakkında verdiği mütalaada sanık Oğuz’un “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi. Oğuz ile beraber Yamanlar Koleji’ni gezip, elebaşı Fetullah Gülen’in odasını ziyaret ettiklerini belirten M.Ç., “Hep beraber Yamanlar Koleji’ni gezmeye gittik. Orada Gülen’in odasını da bize gösterdiler. Odada seccade, koltuk, yatak vardı. ‘Burada namaz kılardı, burada uyurdu’ diye tanıttılar. Oğuz da bu ziyarette vardı” diye konuştu.