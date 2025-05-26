SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ankara’yı fırtına vurdu: Tesla Bayii’nin çatısı uçtu!
Haberler Son Dakika Videoları

Ankara’yı fırtına vurdu: Tesla Bayii’nin çatısı uçtu!

Giriş Tarihi: 26.05.2025 18:47:31 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 18:47:55

Ankara’da etkili olan fırtına sırasında Tesla Bayii’nin çatısı uçtu. Can kaybı yaşanmaması teselli olurken, devasa yapının uçması büyük panik yarattı. Görgü tanıkları facianın eşiğinden dönüldüğünü söyledi.

Ankara'da itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtınada Tesla Bayii'nin çatısı uçtu.

Ankara Valiliği, öğlen saatlerinde başlayıp akşama kadar il genelinde etkili olacak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olacağına ilişkin paylaşım yapmıştı. Valilik, kuzey ve batı ilçelerinde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarmıştı. Tüm uyarılara rağmen Ankara'da birçok olay meydana geldi. Fırtına sırasında Ankara'da bulunan Tesla Bayii'nin çatısı uçtu. Can kaybının yaşanmaması ve yaralanan kimsenin olmaması sevindirdi.

"Neredeyse benim de kafama gelecekti"
Olayı gören Eray Kabalcı, "Burada neredeyse benim de kafama gelecekti. Koskocaman çatının uçması çok saçma. Bence Tesla'nın buna bir çözüm bulması lazım. Artık ne yapması lazım bilmiyorum ama Tesla gibi bir şirketin böyle bir hatayı öngörememesi üzücü ve korkutucu bir olay" diye konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
Suluova’da kahreden son: Hasan Uysal'ın cansız bedenine ulaşıldı!
26.05.2025Pazartesi
Avrupa fatihi Fenerbahçe Beko yurda döndü!
26.05.2025Pazartesi
İzmit'te kan donduran olay: Yer kavgası yüzünden kardeşini öldürdü!
26.05.2025Pazartesi
Adana'da sulama kanalında can pazarı kamerada - Video
26.05.2025Pazartesi
Ahlaksız ağ çökertildi! Iğdır'da rüşvet, uyuşturucu, insan ticareti ve fuhuş operasyonu: 19 gözaltı
26.05.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı 23:53
İmamoğlu'nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı
26.05.2025Pazartesi
Edip Akbayram’ın kuzeni Serpil Alkan’dan şoke eden iddia: 14 yaşında bana tecavüz etti | VİDEO 00:16
Edip Akbayram’ın kuzeni Serpil Alkan’dan şoke eden iddia
25.05.2025Pazar
Esenyurt’ta köpek tartışması sokağı savaş alanına çevirdi: Çok sayıda gözaltı 02:55
Esenyurt’ta köpek tartışması sokağı savaş alanına çevirdi
25.05.2025Pazar
Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken Beşiktaş-Adana Demirspor sorusu! Yarışmacı joker kullanmadan cevaplayarak risk aldı 06:22
Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş-Adana Demirspor sorusu!
26.05.2025Pazartesi
CANLI YAYIN