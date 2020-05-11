Sokağa çıkma yasağı 4 gün mü? Başkan Erdoğan'dan 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı açıklaması

11.05.2020 19:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından "116-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Yasak süresince marketler, bakkallar, fırınlar açık olacak mı? İşte detaylar...

16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalar yaptı. Peki, 18-19-20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde? İşte detaylar...

16-17-18-19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Başkan Erdoğan bu akşam yaptığı açıklamada "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

9 ŞEHRİN GİRİŞ ÇIKIŞ SINIRLANDIRILMASI SONA ERDİ

Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.