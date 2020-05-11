11.05.2020 19:39

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısının ardından ulusa seslenişte bulundu. Başkan Erdoğan 19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacağını bildirdi. Erdoğan, 9 ile daha seyahat kısıtlamasının sona erdiğini açıkladı. Peki, hangi illerin seyahat yasağı kalktı? Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat yasağı kaldırılan 9 il hangileri?

16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalar yaptı. Peki, 18-19-20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde? İşte detaylar...

16-17-18-19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Başkan Erdoğan bu akşam yaptığı açıklamada "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

9 ŞEHRİN GİRİŞ ÇIKIŞ SINIRLANDIRILMASI SONA ERDİ

Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.

30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?

Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun – Samsun Büyükşehir BelediyesiŞanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van – Van Büyükşehir Belediyesi