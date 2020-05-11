Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısının ardından ulusa seslenişte bulundu. Başkan Erdoğan 19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacağını bildirdi. Erdoğan, 9 ile daha seyahat kısıtlamasının sona erdiğini açıkladı. Peki, hangi illerin seyahat yasağı kalktı? Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat yasağı kaldırılan 9 il hangileri?
16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalar yaptı. Peki, 18-19-20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde? İşte detaylar...
16-17-18-19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Başkan Erdoğan bu akşam yaptığı açıklamada "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.
9 ŞEHRİN GİRİŞ ÇIKIŞ SINIRLANDIRILMASI SONA ERDİ
Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.
30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?
Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun – Samsun Büyükşehir BelediyesiŞanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van – Van Büyükşehir Belediyesi