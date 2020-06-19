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Şiddetli yağış ulaşımı vurdu! 100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Şiddetli yağış ulaşımı vurdu! 100 Karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
19.06.2020 13:18

Kocaeli'de D-100 Karayolu Dilovası Batı kavşağı mevkiinde yolun sularla kaplanması nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi suyla kaplanan köprünün altında çalışma yaptı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar ara yollara yönlendirildi.


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