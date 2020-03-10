Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Koronavirüs açıklaması: Türkiye'den olma ihtimali çok yüksek |Video 10.03.2020 16:21

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın tedbir almakta çok geciktiğini söyleyen Koca, Türkiye'de henüz bir vaka tespit edilmediğini ancak görülme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

İlk vaka 31 Aralık'ta duyuruldu. Bilim Kurulu 15 Ocak'ta rehber hazırladı. Devamında havaalanlarında termal kameraları yerleştirdik. "Bu ne kadar gösterebilir" diyebilirsiniz. Doğru... Ama dünyada bilimin geldiği noktada yapılması gereken ilk eylemlerden birisi. Bizim başladığımız dönemde dünyada hemen hiç uygulanmıyordu.

İTALYA BİR ODAK OLMAYA BAŞLADI

Biz 5 Şubat'ta Çin ile bütün uçuşlarımızı durdurduk. Çin ile uçuşlarını durduran ülke yok gibiydi. Devamında İran'da yoğunlaştığı görüldü. Çin'den gelen öğrenciler nedeniyle Kum ve Meşhed'de bu virüs yayıldı. Bu şehirler karantinaya alınmadı. Bizzat Sağlık Bakanıyla ben de görüşerek bunu ısrarla söyledim. 'Önlem alınmıyorsa sınırları kapatıyoruz' dedik ve erken dönemde sınırları kapattık. 23 Şubat'ta kara hava dahil olmak üzere bütün sınırları kapattık. İran ile çok yoğun bir ilişkimizin ve trafiğin olduğunu gördük. Bu önlem gecikmiş olsaydı üç günde 20 bin kişi girmiş olacaktı. Ne kadarının bu salgınla giriş yapacağını artık siz tahmin edin.

Aynı şekilde İtalya da bir odak olmaya başladı. İtalya'da olma sebebi de gemide 32 vatandaşının getirilmesi ve bu kişileri karantinaya almayıp eve göndermiş olmaları. Devamında da bölge karantinaya alınmadı.

Bakın 30 kişi bütün Avrupa'yı etkiledi.

AVRUPA TEDBİR ALMAKTA GEÇ KALDI

İtalya bir türlü önlem almadı. Avrupa da İtalya ile ilişkilerini kesmedi.

Avrupa halen tedbir almakta geç kalıyor.

Şu an evet İtalya büyük bir sorun yaşıyor ama Almanya ve Fransa önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacak.Avrupa ile var olan ilişkimiz yoğun bir ilişki.

TÜRKİYE'DE OLMA İHTİMALİ VAR

Türkiye'de tespit edilmiş bir vakanın olmadığına dikkat çeken Bakan Fahrettin Koca; "Bu salgının Türkiye'de olma ihtimali yüksek. Bu anlamda tespit edilmiş Koronavirüs olmadığını şu an tahlil yapılırken de karşımıza çıkabilir. Bunun garantisi yok" dedi.

Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Bu virüs tespit edilebilmiş değil. Tespit edilmiş koronavirüs olmadığını ama bu şu an tahlil yapılınca bile karşımıza çıkabilir. 3 saat sonra, 1 gün sonra karşımıza çıkabilir. Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemediğimi bilin isterim.

Yurt dışına giden çok insanımız var. Oradan enfeksiyon almadığını kim söyleyebilir. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Görülebilir ama yayılımını önlememiz gerekiyor.