29.04.2020 17:59

Türkiye'de koronavirüse enfekte olan sağlık çalışanı sayısı ne kadar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, gelen soru üzerine kaç sağlık çalışanına Koronavirüs bulaştığını açıkladı. İşte Bakan Koca'nın ''Sayılarını vermekten yana değilim'' deyip yaptığı o açıklama...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, gelen soru üzerine kaç sağlık çalışanına Koronavirüs bulaştığını açıkladı. Koronavirüs salgınında ön planda mücadele eden sağlık çalışanlarından toplam 7 bin 428 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.

Bakan Koca, "Sayıları vermekten yana değilim. Şu dönemde enfekte olan sahada yoğun özveri ve gayretle çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı fazla oldu. Toplam, birilerinin söyledi kadar değil daha fazlası maalesef. Sağlık çalışanı enfekte sayımız 7 bin 428.. Yani 1 Milyon 100 sağlık çalışanı içinde 7 bin 428.. Ortalama vakalar içinde ki oranı yüzde 6,5 yakın. Avrupa'da yüzde 10, 11'lerde. Çalışanlarımız için bu dönemde ne yapmamız gerekiyorsa gayretle yaptığımızı düşünüyorum. Hayatını kaybeden hem sağlık çalışanlarımız, hem bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.