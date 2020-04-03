Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Can kaybı 425'e yükseldi #Evdekal 03.04.2020 19:40

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ''Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. Toplamda 140 bin 716 test yapılmış oldu. Can kaybı 425'e yükseldi. Vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi. 22 ilde can kaybı yok, 56 ilde hayatını kaybeden vaka var.'' açıklamasında bulundu.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda buludu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Virüs kişiden kişile umulmadık hızla yayılıyor. Büyüklerimiz riskten korunmalı ve evden çıkmamalı.

Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. Toplamda 140 bin 716 test yapılmış oldu

Can kaybı 425'e yükseldi. Vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi.

22 ilde can kaybı yok, 56 ilde hayatını kaybeden vaka var.