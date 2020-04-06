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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Nisan Kovid-19 vaka ve ölüm sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Nisan Kovid-19 vaka ve ölüm sayısını açıkladı

06.04.2020 19:52

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Nisan'daki Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, 21.400 test yapıldığını bugünkü vaka sayısının 3.148 olduğunu bildirdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Nisan'daki Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, 21.400 test yapıldığını bugünkü vaka sayısının 3.148 olduğunu bildirdi.

Günlük test sayımız yakında 30.000'i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WQtAifsNF2

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2020


Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Günlük test sayımız yakında 30.000'i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." ifadelerine yer verdi.


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