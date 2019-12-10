Konya'nın Karatay ilçesinde çöken 2 katlı kerpiç evin enkazı altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Toprak "Eski olmasında kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Yığma bir bina..." ifadelerini kullandı.
Konya Karatay’daki bina neden çöktü? Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak açıkladı10.12.2019 11:21
- Konya Karatay’daki bina neden çöktü? Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak açıkladı
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