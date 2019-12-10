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Konya Karatay’daki bina neden çöktü? Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak açıkladı

10.12.2019 11:21

Konya'nın Karatay ilçesinde çöken 2 katlı kerpiç evin enkazı altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Toprak "Eski olmasında kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Yığma bir bina..." ifadelerini kullandı.


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