Konya Karatay'da 2 katlı kerpiç ev çöktü; göçük altında kalan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Konya Karatay'da kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altında kaldığı öne sürülen 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Olay, saat 09.15 sıralarında meydana geldi. 2 katlı kerpiç bina belirlenemeyen nedenle çöktü. Enkaz altında 3 kişinin kaldığının belirtilmesi üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Konya'nın Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta çöken 2 katlı kerpiç evin enkazında kaldığı belirtilen 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişinin cenazelerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
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