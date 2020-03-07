İstanbul Havalimanı’nda ilginç kaçakçılık! Telefonla dolu çantayı taburenin üstüne çıkıp... 07.03.2020 11:13

İstanbul Havalimanı’nda kaçak telefonları yurda sokmak isteyen bir kişi polisin dikkati ve sıkı takibi sonucu suçüstü yakalandı. Rusya’dan gelen bir Türk yolcu, piyasada kullan at diye bilinen tuşlu telefonlar ile dolu çantayı taburenin üstüne çıkıp üç metre yükseklikten iç hatlarda bekleyen arkadaşına attı. Bu sırada güvenlik kameraları tarafından saniye saniye izlenilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.